“Come auspicato in più sedi sia dai Comuni interessati, dai presidenti delle due Regioni Emilia Romagna e Toscana e dal mondo dell’economia (dallo stesso presidente ABI Patuelli) e del turismo il ripristino appena concluso dell’intera tratta ferroviaria della Faentina che collega Firenze e Faenza, rappresenta una novità molto positiva per un possibile miglioramento delle relazioni e di nuove opportunità tra l’area fiorentina e quella ravennate” afferma il presidente di Terminal Container Ravenna Giannantonio Mingozzi. “Merito dei due presidenti di Regione e delle Ferrovie se i lavori si sono conclusi nei tempi concordati; soprattutto il sostegno dei sindaci dei Comuni coinvolti e di tutta la popolazione rafforzano il significato che assume le Faentina in campo passeggeri, produttivo, turistico e dell’interscambio in vari settori” sottolinea Mingozzi, “compreso il porto di Ravenna perchè avvicina due mondi economici molto simili; il collegamento diretto tra Firenze e Ravenna non sarà legato solo al Treno di Dante ma alla novità di un sistema trasportistico innovativo ed utile al mercato”. “Le potenzialità della Firenze-Ravenna, conclude Mingozzi, una volta sistemata in tutta la direttrice bizantina, può costituire una sorpresa non solo quale vettore turistico e passeggeri ma anche per alimentare relazioni industriali in grado di aiutare la capacità concorrenziale di entrambi i contesti produttivi e favorire cosi quegli assetti economici più coinvolti”.