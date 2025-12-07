“Concordo con il presidente Patuelli che, all’Università di Firenze, ha colto l’occasione per rilanciare il tema della Ferrovia Faentina Firenze-Faenza che va rimessa in sesto, a fronte degli ultimi danni, affinchè divenga una linea di collegamento utile a Ravenna e Firenze non solo per l’interscambio turistico ma anche per l’interesse di imprese ed operatori economici compreso il nostro porto” afferma il presidente TCR Giannantonio Mingozzi.

“L’appello del presidente ABI e Gruppo Cassa di Ravenna alle Ferrovie dello Stato non riguarda solo il tema storico e sentimentale del “treno di Dante” che pure significa molto per i rapporti tra Romagna e Toscana, ma può costituire una leva molto utile per avvicinare due mondi economici molto simili che fanno del mercato e delle opportunità commerciali nuove occasioni di scambio e magari di sintonia nelle reciproche produzioni che con un vettore ferroviario divengono più facilmente attuabili; quindi un collegamento diretto tra Ravenna, Faenza e Firenze, conclude Mingozzi, può essere la novità dei prossimi anni in un mondo nel quale la concorrenza è spietata ma la si può vincere con mezzi adeguati ed un sistema trasportistico alla base di una alleanza molto utile ad ogni territorio”.