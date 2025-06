” L’incidente di ieri sulla statale Romea che ha coinvolto tre mezzi articolati e interrotto il traffico per alcune ore, fortunatamente senza gravi conseguenze per gli autisti, ripropone ancora una volta l’esigenza di una alternativa a quella arteria sempre più fondamentale per il traffico commerciale ed industriale di Ravenna e del porto in particolare”, afferma il presidente del Terminal Container Ravenna Giannantonio Mingozzi. “La Romea non regge più la commistione tra traffico turistico e traffico di autoarticolati su gomma con dimensioni e portata in continua evoluzione e rimane una delle arterie italiane con la maggiore percentuale di incidentalità; ci eravamo illusi che l’accordo siglato tra Emilia-Romagna e Veneto su di un nuovo percorso della Ravenna-Mestre, concordato e finanziato dal competente Ministero, che sanciva l’avvio della E/55 ponesse fine a decenni di vane speranze, ma purtroppo oggi non vi è traccia di quest’opera nelle priorita’ del Governo sulle infrastrutture” continua Mingozzi. “Ci auguriamo tutti che il porto aumenti (come sta avvenendo) i traffici in arrivo ed in partenza, per questo si sta realizzando un nuovo terminal in Trattaroli e sono pronte nuove banchine e fondali più adeguati, ma dobbiamo essere consapevoli che il traffico su gomma si manterrà sul 60-70 % della movimentazione complessiva verso i Paesi europei in particolare” conclude il presidente di TCR; “l’inadeguatezza dell’attuale Romea va quindi affrontata per tempo con soluzioni radicali, soprattutto in vista di una ZLS destinata a consolidare competitività e ruolo centrale di Ravenna verso nuovi traffici italiani ed europei”