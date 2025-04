«Fa piacere che i liberali in Canada abbiano ottenuto un brillante successo elettorale battendo il partito conservatore e confermando il loro leader, Mark Carney, come primo ministro. Essi sono parte della famiglia liberaldemocratica che, in Europa, sotto la sigla ELDR, annovera anche il PRI e alimentano relazioni politiche in particolare su sicurezza e difesa, innovazione nel campo energetico, libertà di circolazione e lotta contro il terrorismo», ha commentato Giannantonio Mingozzi, capolista del PRI alle prossime comunali.

«Ci sia consentita dunque una qualche ragione positiva per questo segnale dell’elettorato canadese, nella speranza che la libertà e i principi di autodeterminazione vincano di fronte alle minacce di annessione del presidente Trump con vere e proprie mire di possesso rivolte a quel popolo. Per questo non bisogna mai dimenticare che le forze canadesi furono protagoniste della liberazione d’Italia e di Ravenna a fianco degli alleati contro Hitler e i seguaci fascisti del regime, contribuendo al ritorno della democrazia e della libertà nei Paesi sotto dittatura», ha concluso Mingozzi.