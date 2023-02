“La segreteria Schlein a capo del PD nazionale mi auguro non intenda rimettere in discussione quanto concordato e sottoscritto da Regione e Comune in materia di nuove infrastrutture per la produzione energetica, dal rigassificatore all’eolico alla cattura di CO2” afferma il repubblicano Giannantonio Mingozzi; “quanto è stato conquistato in questi ultimi anni da imprese dell’Oil&gas per l’innovazione industriale e sostenuto dalle istituzioni a partire dal Comune lo si deve a tutta la comunità e sarebbe un grave errore il tentativo di ridiscutere accordi e intese già operative e utili a tutto il Paese”. “Alcune dichiarazioni di esponenti vicini al nuovo segretario e la stessa formazione politica di Coraggiosa non hanno mai celato l’insofferenza verso una parte di queste decisioni, giudicando i tempi della transizione troppo lunghi e il merito degli investimenti in contrasto con nuove fonti da promuovere”. “Come repubblicani ci auguriamo che a Ravenna i lavori procedano senza interruzioni con l’impegno di tutta l’Amministrazione nel difendere quella Città dell’Energia che si sta affermando con successo”.