Giannantonio Mingozzi, capolista del PRI alle elezioni comunali del 25-26 maggio, ha effettuato un sopralluogo all’edificio di via Faentina a San Michele, nell’edificio lasciato libero dalla materna Zaccagnini, dove presto sorgerà la casa di riposo per anziani pubblica perfettamente attrezzata. I lavori di ristrutturazione per la realizzazione della casa di riposo sono a buon punto e permetteranno di disporre, entro l’anno, di una ventina di minialloggi doppi e singoli, servizi, mensa, sala lettura e tv e altre opportunità residenziali. La materna, invece, ha trovato la sua nuova sede in via Pietro da Rimini, costruita ex novo e già operativa da tempo. Insieme a Mingozzi, al sopralluogo hanno partecipato anche le candidate repubblicane Mirella Plazzi e Paola Fuschini, entrambe di Piangipane.

«Presto sarà disponibile questa struttura – continua Mingozzi – che ha dato impulso alla realizzazione di una nuova materna, ma non ha lasciato in disuso il vecchio edificio, a suo tempo anche scuola elementare, convertito in residenza per gli anziani. Una volta ultimato, servirà non solo San Michele, ma anche le frazioni vicine come Villanova, Piangipane, Fornace e così via, dove il numero di anziani è in aumento. Si tratta di un bell’esempio che la Giunta Comunale e i cittadini del paese hanno voluto e realizzato con il contributo del Pnrr, malgrado alcune opposizioni».

«Tra pochi anni – ricorda il capolista dell’Edera – la popolazione ravennate sarà infatti composta da una quota di anziani mai verificatasi in passato, vale a dire almeno un quinto dei residenti. È una buona notizia perché i nostri concittadini godono di una vita più lunga, ma allo stesso tempo un dovere in più per la pubblica amministrazione che deve programmare strutture adeguate alle esigenze di chi non dispone o non si può permettere soluzioni autonome».

«Con orgoglio – conclude il capolista dell’Edera – il PRI ha proposto il progetto di San Michele e lo seguito sin dall’inizio, consapevole che oggi possiamo contare su di una nuova e bella scuola materna a due sezioni e una struttura per anziani di moderna concezione»