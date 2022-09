“I repubblicani condividono l’ennesimo appello che le aziende dell’energia del ROCA di Ravenna hanno lanciato ieri in occasione dell’incontro con Chicco Testa” afferma Giannantonio Mingozzi per il PRI: “più si aggravano le prospettive di approvvigionamento di gas e petrolio per l’inverno più sarebbe importante autorizzare nuove estrazioni in Adriatico, almeno per contenere una crisi che avrà ripercussioni gravi su famiglie e occupazione visti i prezzi ormai fuori controllo”.

Mingozzi sottolinea come, nell’incontro di ieri, “la sintonia tra imprese e istituzioni è stata pienamente riconfermata e credo che tra Comune, Regione e il Governo in via di formazione siano numerose le convergenze e la volontà di riprendere le estrazioni, almeno a giudicare dagli impegni di campagna elettorale”.

“L’emergenza già in atto, considerando i tempi lunghi di una transizione efficace, conclude Mingozzi per l’Edera, non può tollerare che ad utilizzare il gas dell’Adriatico siano i paesi dell’altra sponda che si appropriano indebitamente di un patrimonio di risorse che non gli spetta, con il nostro Paese che sta a guardare il furto di milioni di metri cubi per noi indispensabili”.