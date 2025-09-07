“Venerdi’ sera, nell’intervento al Festival dell’Unità, il sindaco Barattoni ha pronunciato alcune considerazioni sull’utilità delle risorse fossili dell’Adriatico, sulle lungaggini governative che ostruiscono il percorso eolico di Agnes e sull’opportunità di riutilizzare con altri fini una piattaforma come Angela Angelina; ne sono contento, come tutto il PRI, è una piccola soddisfazione, afferma il repubblicano Giannantonio Mingozzi, perchè su questi temi sono anni che ci battiamo e con ragioni spesso negate”. “Lo facciamo nella speranza che si rivalutino opportunità di ripresa dell’estrazione dell’oil&gas in Adriatico nelle piattaforme ancora attive, oggi in particolare di fronte alle incertezze di forniture messe a rischio da guerre criminali e invasioni disumane e dal costante rincaro delle tariffe di luce e gas con bollette insostenibili per famiglie e industrie”. “Il sindaco Barattoni, con cautela e senza inutili proclami (come ne abbiamo avuti tanti di illusori e senza speranza) ha messo in chiaro almeno due aspetti, conclude l’esponente dell’Edera: la città dell’energia, del rigassificatore e della storia industriale nata sull’off-shore ha il diritto di chiedere il sostegno ministeriale sincero prima che i progetti divengano obsoleti e si perdano i finanziamenti, perchè di pacche sulle spalle ne abbiamo avute abbastanza”. “Ed il secondo aspetto sta nei tempi: prima che rientrino in gioco le centrali a carbone o il cosiddetto nucleare di nuova generazione, bisogna agire con fermezza su tutti i fronti, perchè sappiamo che le risorse dell’Adriatico stanno diminuendo causa indebite estrazioni attuate dai Paesi dell’altra sponda, dunque un plauso al sindaco ed alla giunta per una messa a fuoco utile e speriamo produttiva”.