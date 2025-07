“Mi fa piacere che, tra le importanti priorità annunciate dal Sindaco nel suo programma di mandato, vi sia un esplicito riferimento a Ravenna Città Universitaria: come repubblicani, sia nella recente campagna elettorale che nell’impegno di tutti i giorni, abbiamo sempre considerato l’evoluzione del Campus universitario una opportunità da cogliere per tanti settori della crescita ravennate”, afferma per l’Edera Giannantonio Mingozzi.

“Non si tratta solo del radicamento di una istruzione superiore di qualità rivolta a più versanti di impegno e di insegnamento bensì di un sostegno fondamentale alla crescita dell’industria, del porto, del credito e delle banche, dei servizi sanitari e ospedalieri, della giurisprudenza, dell’urbanistica, dei consumi, della fruizione dei beni culturali e della tutela dell’ambiente; gli oltre 4000 giovani che scelgono oggi di laurearsi a Ravenna via via costruiscono anche il futuro della città e di tutto il territorio ed imprimono un cambio di passo che necessita anche di servizi studenteschi e di miglioramenti nei collegamenti per essere sempre più efficace”.

“Inoltre, conclude Mingozzi, la priorità del Sindaco e della giunta dedicata a Ravenna Città Universitaria costituisce anche una sorta di riconoscimento per tutti gli enti pubblici, associazioni, Fondazione Cassa, Camera di Commercio, Alma Mater e famiglie che offrono posti letto e che in questi trent’anni hanno investito in sedi, laboratori e Corsi di laurea con spirito civico e consapevolezza di un investimento utile alle nuove leve del presente e di domani”.