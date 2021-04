Sono molto utili le recenti affermazioni di Paolo Ferrecchi, direttore dell’Assessorato regionale Infrastrutture e Trasporti, che confermano come la “nuova Romea” e cioè il tratto Ravenna-Mestre della E55, possa essere finanziato anche dalle risorse stanziate dal Recovery Found, sottolinea Giannantonio Mingozzi. E’ la conferma di quanto sottoscritto dall’assessore Corsini nell’ultimo incontro con la ministra Paola De Michelis e l’ad dell’Anas Massimo Simonini dello scorso ottobre nel quale la Nuova Romea fu inserita nelle priorità infrastrutturali del Paese e quindi finanziabile dal Governo.

Infatti il tracciato è stato definitivamente concordato tra l’Emilia-Romagna ed il Veneto, un’arteria a due corsie per senso di marcia con una straordinaria importanza per il porto di Ravenna e tutta l’economia che guarda al nordeuropa. Sono convinto che anche il nuovo Governo Draghi sia dello stesso parere e approvi quella scelta: abbiamo bisogno di tempi rapidi, conclude Mingozzi, e di soluzioni certe qualunque sia la fonte dei finanziamenti, perchè la merce non aspetta e tutto il sistema trasportistico europeo si sta riorganizzando con tempi certi e condizioni sempre più competitive. Sicurezza, qualità dei servizi portuali e collegamenti agili sono importanti e per questo non possiamo piu’ affidarci alla Statale Romea del tuttto inadeguata.