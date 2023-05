“Intervenendo venerdì scorso ai lavori del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Flaminia, Giannantonio Mingozzi in rappresentanza del Gruppo Sapir ha ringraziato per i buoni risultati di Bilancio e per le iniziative in corso la presidente Mirella Falconi e tutti i docenti ed i soci presenti;

“E’ motivo d’orgoglio per tutta la città e per gli oltre 4000 iscritti al polo ravennate la crescita continua degli insediamenti universitari ed il graduale completamento dei servizi e delle strutture di sostegno come il nuovo Studentato;

Mi auguro, – ha sottolineato Mingozzi a nome delle imprese portuali che contribuiscono ai corsi universitari, – che si ampli sempre di più il numero delle società e delle organizzazioni economiche che si associano a Flaminia, affinché ai soci di sempre, come ad esempio il Comune, il Gruppo Cassa di Ravenna e la Camera di Commercio si aggiungano quelle nuove realtà d’impresa alle quali guardano i nuovi laureati a Ravenna”. Mingozzi, che ha poi visitato i nuovi spazi didattici della Facoltà di Medicina realizzati all’interno dell’Ospedale Santa Maria delle Croci, ha ricordato come “i corsi di medicina siano ormai giunti al quarto anno e tra breve verranno inseriti nella rete ospedaliera i nuovi medici in uscita dall’Università di Ravenna che potranno colmare quei vuoti che oggi pesano sulla qualità dei servizi alla cittadinanza; anche in questo caso, ha concluso il rappresentante del Gruppo Sapir, come imprese del porto ci fa piacere contribuire a tutte le fasi di sviluppo dei nostri corsi, quelli già presenti ed i più recenti”.”