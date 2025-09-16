Paura ieri pomeriggio al Parco Mita di Faenza, dove un uomo di 32 anni, cittadino marocchino, ha minacciato con un coltello un passante, derubandolo di alcuni acquisti appena fatti e di qualche decina di euro.

L’allarme lanciato dalla vittima ha permesso un rapido intervento della Polizia di Stato, che sulla base della descrizione ricevuta ha rintracciato poco dopo il presunto responsabile. Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso della refurtiva, del coltello utilizzato per la rapina e di un’altra lama da cucina: tutto è stato sequestrato.

Accompagnato in Commissariato per gli accertamenti di rito, è emerso che il 32enne era già gravato da diversi precedenti e irregolare sul territorio nazionale, in quanto privo di un valido titolo di soggiorno e già destinatario di due ordini di espulsione del Questore, entrambi disattesi.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata. Questa mattina l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto, disponendo per lui la custodia cautelare in carcere.