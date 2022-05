Si è presentata dai carabinieri di Cervia (Ravenna) dopo l’ennesima serata di maltrattamenti subiti dal compagno, decidendosi a denunciare l’uomo – intorno ai 35 anni – che l’avrebbe minacciata di morte con una pistola, puntandogliela alla tempia, e l’avrebbe colpita al volto con il calcio dell’arma.

Questi ultimi episodi sono accaduti lunedì sera, quando sono scattate ricerche che hanno portato la mattina dopo a rintracciare l’uomo.

Nei suoi confronti la pm Cristina D’Aniello ha disposto il fermo per maltrattamenti aggravati e lesioni. L’arma non è stata trovata. La donna è andata al pronto soccorso e ha avuto una prognosi di 15 giorni. L’uomo è finito in carcere, in attesa della convalida del provvedimento. Sono in corso indagini per approfondire la vicenda e il contesto in cui da alcuni mesi sarebbero andati avanti comportamenti violenti.

fonte (Ansa)