Paura nella serata di ieri quando un cittadino pakistano ha inviato una mail alla Questura, in cui con frasi sconnesse annunciava l’intenzione di suicidarsi perché non felice della propria vita.

L’allarme ha fatto scattare immediatamente gli accertamenti della Polizia di Stato che, in collaborazione con la Polizia Postale, sono riusciti a risalire al dispositivo da cui era partito il messaggio e quindi al numero di telefono e all’indirizzo dell’uomo.

Gli agenti delle Volanti si sono recati sul posto, trovandolo in discrete condizioni di salute. L’uomo è stato quindi affidato alle cure dei sanitari intervenuti.

Il buon esito dell’operazione, sottolinea la Questura, è frutto della tempestività e della professionalità degli operatori, capaci di intervenire in una situazione di grave criticità ed evitare il peggio.