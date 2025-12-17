Nella serata di ieri gli operatori del Commissariato di Faenza hanno provveduto all’arresto di un giovane di ventiquattro anni per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Alcuni cittadini avevano segnalato un ragazzo, intento a minacciare dei passanti e danneggiare delle auto in sosta.

L’intervento degli operatori delle forze dell’ordine ha permesso di identificare nell’immediato il soggetto che, fin dall’inizio, si è mostrato poco collaborativo con gli operatori, aggredendoli e danneggiando l’auto di servizio con calci e pugni.

Accompagnato al commissariato, per gli accertamenti di rito, il 24enne è stato denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Avvisata l’Autorità Giudiziaria, il ragazzo è stato trattenuto nelle Camere di sicurezza del Commissariato, in attesa del giudizio per direttissima.

Nella giornata odierna, il Questore ha emesso un foglio di via con divieto di ritorno nel Comune di Faenza per la durata di quattro anni, alla luce della pericolosità del soggetto e dei numerosi precedenti.