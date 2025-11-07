Arrestato per stalking il figlio di Edi Giachi, il 70enne investito a Porto Corsini lo scorso 16 ottobre, e deceduto dopo alcuni giorni in ospedale. Per la morte dell’uomo, è stato arrestato, per omicidio volontario, il 37enne Carlo Piccolo. Per gli inquirenti, Piccolo avrebbe investito volontariamente Giachi, al termine di una spedizione punitiva contro il figlio dell’uomo, René Giachi, per questioni di soldi e droga. Fra Carlo Piccolo ed René Giachi, quella notte, era scoppiata una colluttazione. La rissa si è conclusa con l’investimento volontario di Edi Giachi.

Come riporta Il Corriere di Romagna oggi in edicola, René Giachi, dopo la morte del padre, avrebbe più volte manifestato, anche in pubblico, i propri propositi di vendetta nei confronti della moglie e del figlio di Carlo Piccolo, con appostamenti nei pressi dell’abitazione della donna. René Giachi è stato quindi arrestato, su richiesta della Procura. In attesa del braccialetto elettronico per gli arresti domiciliari, l’uomo è stato condotto in carcere a Forlì.