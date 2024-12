Voleva farla finita e per fare questo aveva raggiunto lo scalo ferroviario di Faenza con l’intenzione di gettarsi sotto un treno. A chiedere aiuto ai Carabinieri è stata la sorella del ragazzo che aveva capito le sue intenzioni. I militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Faenza, dopo essere stati allertati, si sono precipitati in Stazione dove, dopo essere riusciti ad individuare il ragazzo, già seduto sulla banchina a ridosso dei binari, lo hanno bloccato e messo in sicurezza e questo solo pochi istanti prima che su quello stesso binario transitasse un regionale veloce. Alla fine di quegli attimi concitati, il 35enne è stato affidato a personale del 118 che lo ha accompagnato all’ospedale cittadino.