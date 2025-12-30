Insulti e percosse e una gelosia crescente che lo ha portato anche ad analizzare le mutande della compagna, per scoprire presunti tradimenti, e a ripetute minacce. Per questi motivi un uomo di 35 anni di Faenza è stato allontanato dall’abitazione nella quale viveva con la donna e dovrà mantenere una distanza di 500 m dall’edificio. L’uomo dovrà indossare anche il braccialetto elettronico. Sono queste le decisioni del Giudice per le indagini preliminari dopo che l’uomo non si è presentato all’interrogatorio previsto davanti al magistrato. Lo racconta Il Resto del Carlino oggi in edicola.

A peggiorare la situazione anche la tossicodipendenza del 35enne. L’uomo, in un’occasione, aveva costretto anche la donna a consegnargli il bancomat per prelevare la somma necessaria ad acquistare una dosa di cocaina. Nel quadro accusatorio sono rientrate anche le minacce ai gatti della compagna.