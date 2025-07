Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare di divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico; nelle more dell’installazione del dispositivo, l’autore del reato, un quarantenne di Ravena con precedenti di polizia, è stato sottoposto alla custodia in carcere.

Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Ravenna.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, i cui esiti sono stati recepiti nell’ordinanza di misura cautelare, hanno evidenziato plurime aggressioni fisiche e verbali da parte dell’uomo nei confronti della compagna; tra le violenze anche una minaccia con una pistola, l’arma rinvenuta e sequestrata durante una perquisizione, è risultata poi essere una scacciacani, priva del necessario tappo rosso sulla volata. Tra gli episodi anche il danneggiamento dell’autovettura della vittima.

Accertamenti sono tutt’ora in corso