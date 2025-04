Due lettere minatorie contro il sindaco di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi. La Procura ha aperto un’inchiesta e sequestrato le due missive.

Le lettere, consegnate a mano in luoghi diversi, contenevano messaggi di intimidazione nei confronti del primo cittadino: una in lingua araba – poi rivelatasi, secondo un primo riscontro interno, generata da un traduttore automatico – e una in italiano. Gli elementi sono attualmente al vaglio degli inquirenti, che hanno aperto un fascicolo per minacce aggravate contro ignoti. Le indagini sono in corso e sarà compito delle autorità competenti accertare l’origine e le reali intenzioni dietro questi atti.

“Sin dal primo momento ho condiviso quanto accaduto con la Giunta e con le autorità competenti, con senso di responsabilità e senza allarmismi”, dichiara il sindaco Stefano Sangiorgi. “Le lettere sono state subito sequestrate e le indagini sono partite con la massima serietà. Ritengo però doveroso, in questo momento, rivolgere un pensiero sincero di gratitudine al Prefetto, alla Procura e alle forze dell’ordine per la loro tempestività e il loro straordinario impegno, così come ringrazio i tanti cittadini che in queste ore mi stanno facendo sentire la loro vicinanza”.

“Pur evitando ogni strumentalizzazione, l’episodio conferma quanto sia necessario rafforzare il clima di coesione, rispetto e fiducia reciproca in una comunità, come quella di Massa Lombarda, che ha sempre saputo affrontare con civiltà e dialogo le sfide dell’integrazione e della convivenza”.

“La nostra città è fatta di persone perbene, italiane e straniere, che ogni giorno vivono, lavorano, crescono insieme. E a loro mi rivolgo: non saranno poche parole di odio a fermare il lavoro di chi crede nei valori democratici e nella forza delle istituzioni”, conclude Sangiorgi. “Continuerò a svolgere il mio ruolo con determinazione, trasparenza e spirito di servizio. È in questi momenti che si misura il senso di una comunità, ed è insieme che dobbiamo respingere ogni forma di intimidazione”.