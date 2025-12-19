È stata formalizzata nella giornata di martedì la denuncia annunciata a seguito del ritrovamento del volantino intimidatorio rinvenuto davanti alla sede faentina di via Naviglio dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Andrea Monti.

«Ringrazio sentitamente tutte le parti politiche che hanno voluto manifestare solidarietà e vicinanza. Questo sostegno ci incoraggia a proseguire con determinazione il nostro impegno per la tutela della comunità e per la trasparenza» ha dichiarato il consigliere comunale.

A margine dell’episodio, Monti invita a mantenere un clima sereno di dibattito:

«Crediamo fermamente che il confronto politico debba svolgersi nel rispetto reciproco. Le idee possono e devono essere diverse, ma il dialogo costruttivo è il fondamento di una democrazia matura.»

Monti aggiunge che Fratelli d’Italia continuerà il proprio lavoro sul territorio, mantenendo attiva la presenza e garantendo ascolto ai cittadini. La sede resterà aperta ogni mercoledì, a partire dal 7 gennaio, dalle ore 20.00, per fornire informazioni e accogliere segnalazioni o richieste da parte della cittadinanza.