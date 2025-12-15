«Esprimo piena e convinta solidarietà a Fratelli d’Italia e al capogruppo Andrea Monti per il grave e inaccettabile atto intimidatorio avvenuto contro la nuova sede di via Naviglio. Richiami alla violenza politica non possono e non devono trovare alcuna giustificazione».

Lo dichiara Roberta Conti, consigliere comunale della Lega, commentando l’episodio.

«Quanto accaduto – prosegue Conti – non è una semplice bravata, ma un gesto grave che richiama un clima di odio e di intolleranza inacettabile. Ancora più preoccupante è il fatto che non si tratti di un episodio isolato, ma dell’ennesimo atto dopo scritte, sfregi e aggressioni verbali già avvenute in passato».

«In una democrazia il confronto politico deve essere anche duro, ma sempre civile e nel rispetto delle persone e delle istituzioni. Ogni forma di minaccia o violenza va condannata senza ambiguità, da chiunque e contro chiunque sia rivolta».

“È fondamentale che le istituzioni e tutte le forze politiche facciano fronte comune per isolare questi comportamenti e garantire un clima di sicurezza e rispetto per chi svolge attività politica sul territorio».