In occasione della Giornata Nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, il Comune di Faenza presenta ‘M’illumino di Meno… Scienza’, un articolato calendario di appuntamenti che si svolgeranno dal 14 al 21 febbraio 2026. L’iniziativa, la cui idea originaria è partita nel 2005 dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Radio Rai Due, per questa edizione vuol coniugare la sensibilizzazione ambientale con la divulgazione scientifica, il patrimonio architettonico e culturale e l’escursionismo scientifico. Il percorso inizia sabato 14 febbraio alle ore 17.30 presso la Pinacoteca Comunale (via Santa Maria dell’Angelo, 9) con ‘Notte al museo’, una visita guidata dedicata ai bambini che, al chiarore delle torce, potranno scoprire i tesori d’arte attraverso una prenotazione obbligatoria da effettuarsi al numero telefonico 334 7069391 o scrivendo all’indirizzo biglietteria@pinacotecafaenza.it. Domenica 15 febbraio l’attenzione si sposta all’aperto con ‘Ascolta, si fa scienza… tòta tèsta!’, un’escursione ad anello sul sentiero della Colonia di Castel Raniero con partenza alle ore 18.30 dalla Chiesa di Castel Raniero. Durante l’attività ai partecipanti è richiesto di munirsi di torcia frontale, scarpe da trekking e un bicchiere per la cena condivisa finale a base di bisò; l’evento è organizzato da La Musica nelle Aie e GEV Faenza in collaborazione con Tavolo Ambiente Faenza e il Cielo per Passione.

La giornata di lunedì 16 febbraio partirà alle ore 18.30 presso il MUS.T (Museo Settore Territorio, ingresso da vicolo Pasolini) con l’Aperitivo del ceramista…al buio, che offrirà visite guidate suddivisi in due turni (18.30 e 19.15) e la presentazione di portacandele in ceramica realizzati dai ceramisti faentini (appuntamento in collaborazione con Ente Ceramica Faenza) con prenotazione necessaria a eventi@romagnafaentina.it. Contemporaneamente, presso la Biblioteca del Liceo Torricelli-Ballardini (via Giovanni Pascoli, 13), sarà visitabile la mostra ‘Storie di Rifiuti’ arricchita da letture e testimonianze degli studenti, mentre la serata culminerà in piazza del Popolo, dalle ore 21 alle 23, con lo spegnimento dell’illuminazione pubblica per consentire un’osservazione guidata del cielo stellato a cura del Gruppo Astrofili Faenza. Le attività proseguiranno martedì 17 febbraio alle ore 20.30 con le osservazioni astronomiche presso l’Osservatorio Casa-Museo ‘Raffaele Bendandi’ (via Manara, 17) e venerdì 20 febbraio alle ore 18.30 con ‘Voci nel buio’, una maratona di lettura itinerante nelle sale della Biblioteca Manfrediana (via Manfredi, 14) che vedrà protagonisti il Sindaco, lo scrittore Cristiano Cavina e i bibliotecari. La rassegna si concluderà infine sabato 21 febbraio, prima alle ore 16.30 presso la Ludoteca (Piazza XI Febbraio, 10) con l’incontro ‘Le meraviglie della luce’ curato da La Palestra della Scienza, e successivamente alle ore 17.30 con la replica della visita guidata al buio ‘Notte al museo’ per i più piccoli presso la Pinacoteca Comunale.

Il calendario messo a punto vede la collaborazione delle seguenti realtà: Enomondo, Biblioteca Comunale Manfrediana, Pinacoteca Comunale di Faenza, CEAS, GreenNet, Ente Ceramica Faenza, Gruppo Asfrofili Faenza, Musica nelle Aie, GEV, Tavolo Ambiente Faenza, Casa Museo Raffaele Bandandi, Case e Studi delle persone illustri, Palestra della Scienza, Il cielo per passione e Liceo Torricelli-Ballardini.