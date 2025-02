Anche quest’anno il Comune di Ravenna aderisce a M’illumino di Meno, la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili ideata da Rai Radio2 con la trasmissione Caterpillar e che si celebra ogni anno il 16 febbraio. L’edizione 2025 è dedicata allo spreco energetico nel settore del fast fashion e alle alternative virtuose che promuovono il riuso e la valorizzazione degli abiti.

“Sarà un’edizione extra large, dal 16 al 21 febbraio – dichiara l’assessore alla Transizione ecologica Gianandrea Baroncini – per dare spazio, raccontare e promuovere diverse possibilità e iniziative messe in campo da numerose realtà territoriali che rivolgono un’attenzione particolare a un tema su cui, sempre di più, stanno maturando consapevolezza e voglia di sperimentare nuove pratiche di produzione e consumo: la moda”.

Il calendario delle iniziative in programma organizzate dal Ceas (Centro di educazione alla sostenibilità) e dal Centro europe direct della Romagna del Comune di Ravenna

Domenica 16 febbraio, dalle 18 alle 20 verranno spente simbolicamente le luci di piazza del Popolo, mentre dal pomeriggio, dalle 16 alle 19, saranno organizzati alcuni laboratori. Il primo sarà dedicato all’arte del Furoshiki, il metodo giapponese per avvolgere i regali con un pezzo di stoffa. Un secondo laboratorio si concentrerà sull’upcycling, invitando i partecipanti a portare un abito usato da personalizzare con applicazioni creative, utilizzando la tecnica dell’eco printing, ovvero tinture naturali e stampe botaniche, per dare nuova vita ai propri vestiti.

Infine, dalle 19 sarà l’opportunità di osservare le stelle grazie ai telescopi messi a disposizione dagli astrofili dell’Arar. Tutti questi appuntamenti si svolgeranno in piazza del Popolo. L’invito a tutta la cittadinanza è quello di raggiungere la piazza indossando un capo di abbigliamento con una storia familiare e affettiva per condividerla con gli altri partecipanti.

Gli appuntamenti proseguiranno anche nei giorni successivi. Lunedì 17 febbraio, dalle 17 alle 18.30 a Cittattiva (via Carducci 14) si svolgerà un laboratorio di rammendo.

Martedì 18 febbraio, dalle 16.30 alle18.30 nella saletta di vicolo degli Ariani, ci sarà lo Swap party (festa dello scambio) per scambiare abiti, scarpe, borse e accessori che non si utilizzano più, in modo da dare nuova vita agli oggetti e ridurre il consumo eccessivo; mentre dalle 17 alle 19 a Cittattiva lo sportello Energia a cura di Cers Ravenna sarà a disposizione dei cittadini interessati ai temi energetici e fornirà informazioni utili e indicazioni su come gestire i propri consumi in modo sostenibile ed efficiente.

Mercoledì 19, dalle 16.30 alle 18.30 nella saletta di vicolo degli Ariani, verrà replicato lo swap party e sarà inoltre possibile partecipare a un laboratorio di riparazione e sistemazione abiti. Infine dalle 17 alle 19, nella sede di Cittattiva, si svolgerà l‘incontro informativo sulla Pannolinoteca (utilizzo di pannolini lavabili).

Giovedì 20 dalle 16.30 alle 18.30 nella saletta di vicolo degli Ariani, si svolgerà nuovamente lo swap party e sarà possibile partecipare a un laboratorio di riparazione e sistemazione abiti. Dalle 18 alle 20 invece sarà possibile partecipare a un laboratorio di uncinetto.

Le iniziative si concluderanno venerdì 21 febbraio con lo swap party di Carnevale in programma dalle 16.30 alle 18.30 nella saletta di vicolo degli Ariani.

Quest’anno sarà possibile partecipare a una campagna social inviando un breve video in cui si racconta la storia di un capo di abbigliamento con un valore affettivo. I video saranno pubblicati sui canali sociali del progetto, sul sito del Comune di Ravenna e proiettati in piazza il 16 febbraio. Per maggiori informazioni: https://www.comune.ra.it/news/m-illumino-di-meno-2025-ravenna/

Le iniziative in programma sono svolte in collaborazione con: Villaggio Globale, Ass. Tralenuvole, ass. Spazio Riciclo, ass. Pondus Libra

L’iniziativa rientra inoltre nelle attività di sensibilizzazione ambientale previste dal progetto ACTION – Increasing coastal ecosystem resilience to climate change finanziato dai fondi Interreg Italy-Croatia 2021-2027 dell’Unione Europea, del quale il Comune di Ravenna è capofila.