Anche quest’anno il Comune di Ravenna aderisce a “M’illumino di meno”, la campagna nazionale di sensibilizzazione sul risparmio energetico e sugli stili di vita sostenibili promossa da Rai Radio2 con la trasmissione Caterpillar. L’edizione 2026, in programma lunedì 16 febbraio, è dedicata al legame tra scienza e ambiente. Per l’occasione il Comune di Ravenna – Ceas – Clac hanno organizzato una serie di iniziative.

Tra gli appuntamenti in programma, ci sarà lo spegnimento delle luci in piazza del Popolo dalle 19 alle 20.30. Durante l’iniziativa sarà possibile partecipare all’osservazione della luna con i telescopi, a cura degli astrofili dell’associazione Arar, condizioni meteo permettendo.

Inoltre nel pomeriggio, dalle 17 alle 19, la sala preconsiliare del Comune ospiterà il tavolo interattivo “La città sostenibile”, dedicato ai temi del futuro. In programma anche un laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni per la costruzione di un piccolo circuito elettrico, oltre a un angolo di letture a tema curato dall’associazione Tralenuvole.

Per maggiori informazioni su M’illumino di meno: https://www.rai.it/milluminodimeno/