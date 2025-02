La BCC ravennate forlivese e imolese aderisce all’edizione 2025 di “M’illumino di meno”, iniziativa promossa dalla trasmissione “Caterpillar” di Rai Radio2 per sensibilizzare al risparmio energetico e alla promozione di stili di vita sostenibili.

“La cooperazione non passa mai di moda” è il titolo proposto per la campagna 2025 e rivolge l’attenzione alla moda, all’impatto ambientale del “fast fashion” e alle alternative di consumo che favoriscono il riuso e la valorizzazione degli abiti. La campagna “La cooperazione non passa mai di moda” è promossa congiuntamente da Federcasse insieme alle Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi.

In tale contesto, la Banca propone dei laboratori di riciclo creativo aperti ai Giovani Soci e volontari, in collaborazione con il progetto di moda sostenibile e inclusione sociale Dress Again. I laboratori si svolgeranno giovedì 6 e 13 marzo 2025 dalle ore 18:15 alle ore 20:00, presso la Sala BCC Città &Cultura di Faenza, Piazza della Libertà,7. I Giovani Soci potranno così conoscere da vicino il progetto Dress Again, promosso dall’organizzazione faentina Farsi Prossimo ODV, che, oltre a ridurre lo spreco tessile donando una seconda vita ai capi d’abbigliamento, favorisce opportunità lavorative e formative a persone in situazioni di fragilità.

“Per LA BCC è importante veicolare la necessità di un cambio degli stili di vita, volto al rispetto dell’ambiente, al risparmio energetico e alla riduzione della produzione di rifiuti – sottolinea Giuseppe Gambi”, Presidente della BCC ravennate forlivese e imolese. “Ridurre gli sprechi passa anche da una cultura del riciclo, della trasformazione dei consumi, che può favorire anche, come testimonia l’esperienza di Dress Again, l’integrazione e l’accoglienza”.

La Banca si impegna, inoltre, dal 16 al 21 febbraio 2025, a spegnere luci e dispositivi elettrici non indispensabili e a condividere con i Soci, clienti e collaboratori il decalogo “La cooperazione non passa mai di moda! Dieci consigli (+1) per uno stile di vita sostenibile”.

La BCC ravennate forlivese e imolese sarà inoltre protagonista con una testimonianza diretta nel webinar “Di che Fibra sei?”, dedicato alla moda sostenibile, che sarà trasmesso il 19 febbraio 2025 alle ore 15:30 sul canale Youtube di Federcasse.

Per info e adesioni al laboratorio: comitato.giovanisoci@labcc.it 0546 690667