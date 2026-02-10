L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna conferma anche quest’anno la propria adesione a «M’illumino di Meno», la campagna nazionale dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili, che celebra il 16 febbraio la sua 22esima edizione.

L’iniziativa, promossa da Rai Radio2 attraverso la storica trasmissione Caterpillar, coinvolge i nove Comuni dell’Unione con un ricco programma di attività culturali, educative e simboliche, coordinate dal Ceas, il Centro di educazione alla sostenibilità della Bassa Romagna.

Istituita dal Parlamento italiano, quest’anno la giornata è dedicata al tema «M’illumino di scienza», ponendo al centro il contributo della ricerca scientifica e tecnologica nella comprensione della crisi climatica ed energetica e nell’individuazione di soluzioni sostenibili per il futuro. Rai Radio2 dedica all’evento una puntata speciale e un’ampia programmazione tematica nelle settimane precedenti e successive al 16 febbraio.

Il programma in Bassa Romagna si articola in diverse iniziative rivolte a cittadini, famiglie e bambini.

Alla biblioteca Pino Orioli di Alfonsine sabato 14 febbraio alle 10 ci sarà «L’incontro del buio», letture e laboratorio a tema Carnevale per bambini dai 3 ai 7 anni, in collaborazione con Casa Monti.

A Bagnacavallo domenica 15 febbraio alle 10 il Podere Pantaleone organizza una visita guidata nell’area naturalistica con piantumazione di giovani alberi nell’ambito del programma «Mettiamo radici per il futuro» e la presentazione del progetto di ampliamento del bosco, aperta ad adulti, bambini e famiglie.

Il 16 febbraio in piazza della Libertà l’archivio storico comunale propone un evento serale itinerante a lume di torcia per il lancio del podcast «Intervallo: chiacchiere di storia locale», dedicato alla storia dell’illuminazione pubblica cittadina, con ascolti guidati e passeggiata simbolica nel centro storico.

A Cotignola lunedì 16 febbraio alla biblioteca Luigi Varoli si terrà un incontro dedicato al lavoro all’uncinetto, inno alla lentezza e alla sostenibilità in collaborazione con il gruppo Donne Creattive, mentre martedì 17 febbraio il Centro per le famiglie dell’Unione, insieme all’Ausl Romagna, organizza in piazza Vittorio Emanuele II la passeggiata dei neogenitori e dei genitori in attesa, per promuovere sani stili di vita nei primi mille giorni di un bambino.

A Fusignano il 16 febbraio alle 16.30 in piazza Corelli si svolgerà «Lara e Minimei», lettura ad alta voce seguita da laboratorio scientifico per bambini dai 3 ai 9 anni, a cura del gruppo lettori di Fusignano, dei volontari Nati per leggere ed Ep medica.

Martedì 17 febbraio alle 17 «giochi di luce» alla biblioteca Fabrizio Trisi di Lugo, attività pensate per scoprire come la luce può diventare strumento di gioco e di consapevolezza sul suo uso responsabile (per bambini dai 6 ai 9 anni, iscrizione obbligatoria allo 0545 299558, oppure trisiragazzi@comune.lugo.ra.it).

Tutti i Comuni aderiranno inoltre ai «silenzi energetici», ovvero lo spegnimento programmato dell’illuminazione pubblica per qualche ora in luoghi particolarmente simbolici, per promuovere la riduzione dei consumi. Tutte le iniziative e i silenzi energetici sono stati registrati sulla piattaforma ufficiale di M’illumino di meno per essere valorizzati nell’ambito della programmazione nazionale.

Il Comune di Alfonsine aderisce ritardando l’accensione della pubblica illuminazione di piazza Gramsci alle 20 nella giornata del 16 febbraio. A Bagnacavallo sempre il 16 febbraio luci spente in piazza della Libertà fino alle 21. Il Comune di Bagnara di Romagna il 20 febbraio ritarderà di 30 minuti l’accensione della pubblica illuminazione del centro storico (zona della piazza G. Marconi). In piazza Foresti a Conselice, nelle piazze Mazzini e Caduti a Lavezzola e in piazza Mameli a San Patrizio il 16 febbraio l’accensione sarà ritardata alle 20.30. Ritardo dell’accensione delle luci alle 20.15 il 20 febbraio in piazza Vittorio Emanuele II a Cotignola. A Fusignano il 16 febbraio sarà spenta dalle 20 alle 22 l’illuminazione pubblica del centro storico (corso Emaldi, piazza Corelli, via Battisti, piazza Armandi). A Lugo il 20 febbraio sarà posticipata alle 19.30 l’accensione della pubblica illuminazione in largo Relencini, piazza Primo maggio, piazza Martiri, piazza Baracca e al quadriportico del Pavaglione (ma non l’area a cielo aperto di piazza Mazzini). A Massa Lombarda accensione ritardata alle 19.30 in piazza Matteotti e via Vittorio Veneto sempre il 16 febbraio, mentre a Sant’Agata sul Santerno luci spente il 20 febbraio fino alle 19.30 in piazza Umberto I e via Roma, piazza Garibaldi, piazza Monsignor Rambelli, via Sassoli, via Baldi, via Vittorio Emanuele, via Mazzini, piazza I d’Este, largo Margherita Savoia, via Scardovi, via Soldati, via Azzaroli.