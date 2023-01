Arriva in parlamento l’ennesima nuova vergognosa campagna della destra, ancora una volta con un emendamento ‘pro domo sua’ del senatore Lotito di Forza Italia, che tenta di allentare le maglie sul divieto di pubblicità per il gioco dell’azzardo, fortemente voluto proprio dal M5S e inserito 5 anni fa nel Decreto dignità del governo Conte 1.

Si tratta di una delle battaglie più importanti condotte dal nostro MoVimento con lo scopo di combattere i fenomeni di gioco patologico, un vero e proprio dramma che colpisce 1,3 milioni di italiani.

La lotta all’azzardopatia è un tema su cui non accetteremo passi indietro e che ci vedrà alzare barricate in parlamento e nel Paese se la destra proverà a indebolirla. Questo governo e questa maggioranza in pochi mesi hanno mostrato la loro natura avventandosi politicamente contro chi è più fragile e in difficoltà, cancellando il reddito di cittadinanza, contro i magistrati per salvare i colletti bianchi, contro l’ambiente al fianco di petrolieri autorizzando nuove trivellazioni, contro la transizione energetica distruggendo il superbonus e ora schierandosi al fianco dei lobbisti dell’azzardo. Una serie di vergognose azioni politiche che piegano il bene comune all’interesse di pochi e che ci sproneranno a fare opposizione con ancora maggiore determinazione”.

Così in una nota il senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti, già componente della commissione d’inchiesta sul gioco d’azzardo