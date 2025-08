Sono lontani i tempi in cui Miley Cyrus girava completamente nuda il video di “Wrecking Ball” ma soprattutto posava senza reticenze per Terry Richardson. Ma la popstar americana non ha perso il gusto di provocare e di usare il proprio corpo come mezzo espressivo e così eccola nuovamente senza veli in copertina di “Perfect Magazine”, ritratta dal fotografo ravennate Paolo Roversi, uno dei più affermati fotografi di moda. L’occasione è uno speciale di 80 pagine a lei dedicato per l’uscita del suo ultimo album “Something Beautiful“.

Per l’esattezza il magazine uscirà con tre cover diverse con protagonista Miley Cyrus, due realizzate da Roversi e una da Lynette Garland, e solo in una la cantante appare in versione “nature”. Nel lancio social la foto è accompagnata da una frase di Miley: “Anche se non indosso nulla, si percepisce comunque un certo livello di potenza”.