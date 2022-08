Venerdì scorso un 29 enne originario di Napoli in “trasferta” a Milano Marittima per rubare orologi non aveva fatto i conti con i turisti. L’uomo con mossa fulminea aveva strappato il cinturino del Rolex al polso di un turista tedesco, quest’ultimo ha rincorso il ladro urlando così da attirare l’attenzione di altri turisti che sono letteralmente saltati addosso al ladro bloccandolo. Poco dopo è intervenuta una volante della Polizia che ha provveduto all’arresto del 29enne. Ieri il giudice ha confermato il fermo, mandandolo in carcere.