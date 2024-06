Il 22 e il 23 giugno Milano Marittima ospiterà, presso l’arenile della Base logistica dell’Esercito Italiano, la tappa inaugurale della seconda edizione del “Vittoria for Women Tour”, il viaggio itinerante realizzato da Vittoria Assicurazioni in collaborazione con la Fondazione Specchio dei tempi e la Federazione Italiana Rugby (FIR) per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prevenzione delle malattie oncologiche femminili.

L’evento, organizzato nella cornice del Trofeo Italiano di Beach Rugby, vedrà il coinvolgimento e la partecipazione diretta di alcune agenzie di Vittoria Assicurazioni presenti sul territorio in qualità di punti di riferimento per la comunità, confermando così il proprio impegno per il sostegno e la protezione dei concittadini in prima persona.

Ad affiancare Vittoria nell’appuntamento ravennate anche il personale dell’Esercito, che conferma il supporto al progetto “Vittoria for Women” nell’ambito della collaborazione sempre più stretta con la Federazione Italiana Rugby.

Accompagnata dal claim “la prevenzione femminile è la nostra meta”, in ognuna delle sei tappe sarà a disposizione il “VittoriaBus”, un centro di informazione e prevenzione itinerante, acquistato grazie alla raccolta fondi avviata nel 2023 in occasione della prima edizione del Tour e donato alla Fondazione Specchio dei tempi, che sarà adibito a sala medica per una visita senologica gratuita. Inoltre, per l’intera durata dell’iniziativa, verrà promossa una nuova raccolta fondi volta quest’anno a supportare l’acquisto di uno o più ecografi mobili per ampliare ulteriormente l’operato sul territorio nazionale.

In questo viaggio per la prevenzione, i partecipanti potranno, inoltre, testare sul posto un’innovativa soluzione di Digital Health sviluppata da Come Stai in collaborazione con il Gruppo De Pasquale. L’applicazione consentirà loro di monitorare i più importanti parametri vitali e di ricevere l’esito del check up direttamente sullo smartphone.

Nel weekend targato “Vittoria for Women Tour”, la Salute però non sarà l’unica protagonista, spazio anche a buona musica e sano sport. I tormentoni estivi saranno, infatti, la colonna sonora che accompagnerà tutti gli adulti e i bambini che, affiancati da esperti e giocatori, vorranno imparare le tecniche del rugby e i valori che lo caratterizzano, per un’esperienza di gioco davvero unica.

La tappa del Trofeo sarà, inoltre, resa ancor più spettacolare dall’aviolancio su elicottero dei paracadutisti del Reparto Attività Sportive di Paracadutismo dell’Esercito con il tricolore e le insegne di Esercito e FIR. Uno speciale stand informativo darà ai giovani presenti anche la possibilità di conoscere le opportunità di carriera all’interno della Forza Armata, mettendo i più coraggiosi alla prova su una parete di roccia artificiale al ritmo della musica di Radio Esercito.

Le prossime tappe del Vittoria for Women Tour 2024:

29-30/06 Pescara – Abruzzo

06-07/07 Rosolina Mare (RO) – Veneto

13-14/07 San Felice Circeo (LT) – Lazio

20-21/07 Viareggio (LU) – Toscana

27-28/07 Capaccio Paestum (SA) – Campania

“Il percorso iniziato lo scorso anno per le donne non poteva e non doveva esaurirsi in pochi mesi perché il messaggio che abbiamo lanciato ha bisogno di essere ribadito e perseguito nel tempo per sedimentarsi. Per questo motivo e per lo straordinario ritorno umano che abbiamo ricevuto, siamo orgogliosi di portare avanti l’impegno assunto lo scorso anno inaugurando questa seconda edizione del Tour. – dichiara Matteo Campaner, Direttore Generale di Vittoria Assicurazioni – Un impegno a cui, come compagnia assicurativa, teniamo particolarmente perché sappiamo quanto sia importante e cruciale proteggersi prima che si verifichi un evento se non si vuole rischiare di essere sopraffatti e – in alcuni casi vinti – da forze maggiori. Così come la palla ovale deve essere difesa per raggiungere la meta, anche la nostra Salute deve, quindi, essere protetta, tramite la prevenzione, per raggiungere quante più mete possibili.”

“Questa iniziativa è la conferma dell’importante funzione anche sociale che lo sport può e deve svolgere. – sottolinea il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini – Al di là dei pur importanti aspetti agonistici, lo sport rappresenta un linguaggio comune che unisce le persone e, come in questo caso, può dare un contributo significativo a sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema di così grande rilevanza, quale quello della prevenzione delle malattie oncologiche femminili. Un tema su cui anche questa Regione è molto impegnata, grazie ai programmi di screening e a specifiche campagne di comunicazione perché la diagnosi precoce può fare la differenza. Complimenti dunque per questa bella iniziativa che mette al centro il binomio sport e salute.”

“Attraverso il tour nazionale del 2023, lo SpecchioBus della prevenzione ha offerto screening del seno e consulenze specialistiche a migliaia di donne, consentendo la diagnosi precoce di diverse anomalie e l’avvio tempestivo di trattamenti appropriati. Grazie all’impegno dei medici, questa iniziativa ha contribuito a identificare 31 casi sospetti, consentendo in circa 25 casi l’immediato avvio di terapie”, asserisce Angelo Conti, che è stato il responsabile del progetto in questi anni per la Fondazione Specchio dei tempi.

“Nel 2024, la Fondazione Specchio dei tempi e Vittoria Assicurazioni si preparano a ripercorrere il tour nazionale della prevenzione. Mediante le donazioni del nuovo tour, la Fondazione acquisterà ecografi mobili per migliorare ulteriormente l’efficacia delle attività di screening, prevenendo l’insorgere del male”, aggiunge Andrea Gavosto, Consigliere Delegato della Fondazione Specchio dei tempi.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare una tappa del Vittoria for Women Tour nella cornice di Milano Marittima: la nostra regione vanta più di 130km di spiagge e il litorale romagnolo è rinomato in tutto il mondo per la capacità di attrarre turismo e ospitare grandi manifestazioni sportive. La scelta di Vittoria Assicurazioni di questa sede per l’inizio del suo Tour 2024 ci consente di affiancare ai numerosi eventi che ospitiamo una manifestazione di grande rilievo non solo per lo spettacolo che si potrà vedere in spiaggia, ma anche per la connotazione fortemente voluta per l’impegno nella prevenzione oncologica femminile, tema che sentiamo di condividere con Vittoria. Il beach rugby si va sempre più a concretizzare come una disciplina semplice, di facile comprensione, veloce ed entusiasmante e grazie alla incredibile capacità ricettiva del nostro territorio penso che questo possa essere un giusto strumento per contribuire alla diffusione del nostro sport”, afferma Giacomo Berdondini, Presidente del CR FIR Emilia-Romagna.

Manuela Furlan, storica Capitana della Nazionale Italiana Femminile, ottantanove volte in campo con la maglia azzurra, sarà nuovamente la testimonial del progetto: “Sono molto felice di partecipare anche quest’anno a questo nuovo tour. Lo scorso anno ci ha visti impegnati in 6 diverse tappe in giro per l’Italia e ha fatto sì che tappa dopo tappa i numeri fossero in continua crescita. L’obiettivo di quest’anno è migliorarci ancora, portare su altre spiagge un po’ di divertimento senza mai dimenticare la prevenzione che è il fulcro del nostro tour. Ringrazio la FIR e Vittoria Assicurazioni per questa nuova opportunità, credo molto in questo progetto e farne parte è motivo per me di responsabilità e orgoglio. Non vedo l’ora di ricominciare, venite a trovarci!”

Il Tour è stato ideato e realizzato con la collaborazione dell’agenzia di comunicazione Integer e dell’agenzia Artena per la parte produttiva e logistica.