Non si placano le polemiche attorno al tema della sicurezza a Milano Marittima dopo gli accoltellamenti verificatisi nei pressi di alcuni locali protagonista della vita notturna della località. Il centrodestra in questi giorni è molto critico nei confronti dell’amministrazione comunale cervese, presente e passata. Ieri era stato il turno di Fratelli d’Italia. Oggi è Forza Italia a disapprovare l’operato delle ultime giunte.

“Serve un incontro con il prefetto nel minor tempo possibile, perché oltre a difendere la sicurezza di cittadini e turisti, è assolutamente urgente salvaguardare anche l’immagine della nostra Riviera, soprattutto in un momento così delicato come quello della stagione turistica estiva”.

A Parlare sono Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice di Forza Italia per la Romagna e Simone Lucchi segretario comunale di Forza Italia a Cervia.

“È necessario fermare questa escalation per tanti motivi – dicono i due- innanzitutto, come è ovvio, è compito delle istituzioni garantire la sicurezza delle persone che vivono in questo territorio.

Sappiamo bene che le forze dell’ordine fanno il massimo impegnandosi con tutta la loro grande professionalità ma nonostante questo la situazione sta facendo registrare preoccupanti picchi negativi.

Dare una risposta però è fondamentale anche dal punto di vista dell’immagine: la Riviera è sempre stata apprezzata da milioni di turisti perché vista come una terra sicura, accogliente e vivace.

L’ospitalità della nostra gente e dei nostri operatori è sempre stata il valore aggiunto della nostra offerta turistica: far passare il concetto di una terra che invece inizia a essere poco sicura, equivale a mettere in pericolo un intero settore, del tutto strategico per la nostra regione.

Ecco perché è importante che la risposta arrivi in modo rapido, efficace e chiaro”.