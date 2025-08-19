Il bagno nella piscina gonfiabile per le strade di Milano Marittima, con tanto di seni al vento, allusioni sessuali, frasi del tipo “Contro il patriarcato solo donne in piscina”, ha ora un nome e un cognome. Gli autori sono i fratelli Mazzolani, Enea, Cattaneo e Maria Rosa, noti esercenti di Milano Marittima.

I Mazzolani, con una lettera alla pagina Facebook “Le mie Cervia e Milano Marittima”, hanno inviato le loro scuse alla città.

Lo “spettacolo” della piscina gonfiabile ha mandato su tutte le furie l’amministrazione comunale e molti abitanti del lido. È stato ripreso anche da alcuni quotidiani nazionali. Come spesso succede in questi casi, anche la lettera di scuse ha dato il via a polemiche. Per alcuni è la classica “toppa peggio del buco”, per altri è stata “solo” una goliardata:

“Con la presente breve nota, i sottoscritti Fratelli Mazzolani intendono porgere le proprie convinte scuse, in merito all’episodio verificatori nei giorni scorsi e che, nostro malgrado,

ha assunto ed ha avuto interpretazioni e letture che, certamente, non volevamo causare e che erano lontane dal nostro intento.

Siamo nati e cresciuti nella località di Milano Marittima. Il nostro percorso imprenditoriale è stato ed è innestato nella filosofia e nel DNA di Milano Marittima. Mai e poi mai potremmo fare azioni che ne possano minare l’appeal e la qualità del territorio.

Si è trattato, banalmente, di un episodio sfuggito di mano, una goliardata fra amici, collaboratori e vicini che voleva suggellare il capodanno d’estate in modo, diverso, per noi originale, di festeggiare, appunto il Ferragosto, e la soluzione di una grave vicenda medica di un amico fraterno, che dopo tempo poteva finalmente essere con noi .

Ne siamo profondamente dispiaciuti e precisiamo che il luogo dell’iniziativa era in uno spazio di nostra proprietà esclusiva personale e che nulla ha a che vedere con le attività prospicenti.

Certamente i social hanno enfatizzato, anche in negativo, una festa fra amici che è stato, nel mentre, condita con piccoli episodi che anche noi consideriamo spiacevoli e disdicevoli.