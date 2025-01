Tentato omicidio in concorso. È l’accusa con la quale la Procura di Ravenna ha chiesto il rinvio a giudizio di due giovani di 19 e 20 anni residenti a Cesena in merito all’accoltellamento di un 21enne anche lui cesenate avvenuto la notte tra 19 e 20 agosto scorso davanti a un locale di Milano Marittima.

L’episodio segno’ una estate oltremodo caratterizzata sulla riviera cervese da liti tra giovani sfociate con l’uso del coltello.

Le indagini dei Carabinieri, coordinate dal Pm Angela Scorza, individuarono il 19enne quale autore materiale dei fendenti: e per lui scatto’ la custodia cautelare in carcere. Mentre la figura del 20enne – come sottolineato dal Resto del Carlino – era rimasta più defilata tanto che le indagini nei suoi confronti sono proseguite sempre a piede libero.

Dalle testimonianze è emerso che il 21enne, poi operato (prognosi di 30 giorni) , si trovava in un locale della movida per festeggiare un compleanno con amici: i due ora imputati a un certo punto lo chiamarono fuori e, di lì a breve, per futili motivi, partì l’accoltellamento.

fonte Ansa