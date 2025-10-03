Nella serata del 30 settembre i Carabinieri della Stazione di Milano Marittima hanno arrestato un uomo di 44 anni di origine straniera, trovato in possesso di documenti di identificazione falsi.

Il controllo è scattato durante un normale servizio di pattugliamento nella località rivierasca. Fermato alla guida della sua auto, l’uomo ha esibito agli agenti una patente di guida e una carta d’identità, entrambe risultate false a seguito di verifiche tecniche.

Il 44enne è stato quindi arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma fino all’udienza di convalida davanti al giudice del Tribunale di Ravenna, che ha confermato l’arresto e rinviato il processo per il giudizio di merito.