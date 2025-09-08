Un 26enne del posto è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato notato sabato sera aggirarsi con fare sospetto tra le vie del centro: fermato e perquisito, aveva con sé alcune dosi di hashish.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire circa 20 grammi di hashish, quasi 100 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, oltre a 3200 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Non solo: i militari hanno sequestrato anche una radio sintonizzata sulle frequenze in uso alle forze di polizia e un proiettile calibro 9 Luger.

Il giovane è stato arrestato per spaccio e denunciato per detenzione abusiva di munizioni e apparecchiature atte a intercettare comunicazioni. Dopo alcune notti agli arresti domiciliari, il giudice del Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti l’obbligo di firma alla Polizia Giudiziaria.