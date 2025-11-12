Domenica 17 novembre ore 20.30 al Circolo Arci Prometeo di Faenza si terrà l’incontro “U.S. Borders – Resistere al confine USA–Messico”, anteprima della formazione “Oltre Confine”, in programma a Faenza il 28, 29 e 30 novembre.

L’appuntamento, promosso da Faenza Multietnica in collaborazione con Overall, Arci Prometeo, ANPI Faenza, Emergency, OSA Faenza, Mercoledì per la Palestina e Fronte Comune, vedrà la partecipazione di Ana Karen Hernández Degollado, attivista e ricercatrice messicana impegnata lungo il confine tra Stati Uniti e Messico.

Attraverso la sua testimonianza, si parlerà della situazione attuale riguardante l’immigrazione negli Stati Uniti, di violenza di Stato, militarizzazione e deportazioni, ma anche delle forme di solidarietà e resistenza che nascono ogni giorno nei territori di frontiera.

“Un racconto che apre lo sguardo sulle dinamiche di controllo e segregazione che attraversano anche l’Europa e il Mediterraneo”.

L’incontro del 17 novembre sarà il primo passo di avvicinamento a “Oltre Confine”, la tre giorni di formazione collettiva e gratuita che si terrà all’Arci Prometeo di Faenza il 28, 29 e 30 novembre.

Il workshop, organizzato da Faenza Multietnica insieme alle altre realtà faentine, proporrà momenti di approfondimento, film e dibattiti su colonialismo e neocolonialismo, detenzione amministrativa e CPR, rotte migratorie, cittadinanza e accoglienza locale, e sui conflitti dimenticati in Congo e Sudan.

L’iniziativa nasce anche alla luce della recente mobilitazione internazionale di Tirana (Albania), a cui Faenza Multietnica ha partecipato insieme a centinaia di attivistə provenienti da diversi Paesi per denunciare gli accordi Italia–Albania e chiedere lo smantellamento dei centri di detenzione amministrativa.

“Oltre Confine” intende proseguire questo percorso di confronto e solidarietà, mettendo in rete esperienze, pratiche e lotte contro i confini e le politiche di esclusione.

La partecipazione alla formazione 28-29-30 novembre è gratuita, ma per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione tramite form 👉 https://tinyurl.com/oltreconfinefaenza

Tutti gli incontri e le serate sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.