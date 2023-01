Migranti: in Prefettura riunione per migliorare l’accoglienza in vista di eventuali nuovi sbarchi

Nuova riunione in Prefettura dedicata allo sbarco dei migranti arrivati il 31 dicembre a bordo dell’Ocean Viking e alla possibilità che il porto di Ravenna venga nuovamente individuato come porto sicuro dove destinare l’approdo di una nave delle organizzazioni non governative. Considerata la nuova politica del governo, non è infatti escluso l’arrivo di nuove imbarcazioni, come già avvenuto ad Ancona.

Sui possibili scenari futuri, per eventuali nuovi attracchi di navi ONG a Ravenna come porto sicuro, il Terminal Crociere di Porto Corsini resta la soluzione ottimale fino ad aprile quando ripartirà la stagione crocieristica. Poi bisognerà pensare ad un’ipotesi alternativa tenendo anche conto il concomitante avvio dei lavori che interesseranno l’hub portuale dopo l’estate. Come ipotesi B si è ipotizzato, a determinate condizioni, la banchina di Fabbrica Vecchia, dove però sarà necessario allestire tutta la struttura di accoglienza