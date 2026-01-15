Dal 7 gennaio 2026 MiglioriCasinoOnline.info, sito dedicato alla recensione e comparazione di casinò online, ha integrato sulla sua piattaforma Giocoresponsabile.info, associazione no profit che aveva per obiettivo quello di sensibilizzare sui pericoli della ludopatia e l’importanza del gioco responsabile.

A fronte di una imminente interruzione del progetto di Giocoresponsabile.info a causa della sua natura senza scopo di lucro, il team MCO ha scelto di farsene carico.

L’impegno di MCO per un gioco più sicuro

MiglioriCasinoOnline.info opera nel settore dei casinò online dal 2018, distinguendosi per il suo MCO Score, il primo sistema di valutazione proposto in Italia per il mondo del gambling. Questo metodo, basato sull’esperienza diretta, valuta le piattaforme attraverso 8 fattori chiave, ponendo la sicurezza al primo posto.

“Siamo consapevoli dell’importanza che l’informazione corretta ha per i giocatori, il nostro impegno è garantire che chiunque cerchi informazioni sul gioco online possa trovare non solo recensioni affidabili sui casinò, ma anche strumenti e risorse per giocare in modo consapevole e sicuro.”

La priorità è che i giocatori possano vivere un’esperienza di gioco divertente senza mettere in pericolo i propri soldi e i propri dati. Per questo ogni recensione mette in risalto i punti di forza del prodotto mettendo al contempo in luce eventuali rischi che notiamo durante i test.

La missione di Giocoresponsabile.info

Giocoresponsabile.info nasce come progetto no profit con l’obiettivo di informare e sensibilizzare sul tema della ludopatia. L’iniziativa non si limitava a redigere articoli, ma proponeva consigli pratici, supporto reale alle famiglie coinvolte e inchieste approfondite sul mondo del gioco d’azzardo.

I motivi della scelta di MCO e gli obiettivi concreti

L’integrazione tra le due realtà permetterà di:

Preservare e aggiornare tutti i contenuti informativi di Giocoresponsabile.info su MCO,

Potenziare la sezione “Gioco Responsabile” su MCO con nuovi contenuti dedicati alla prevenzione con risorse pratiche e utili per i lettori,

Ampliare la sensibilizzazione combinando l’expertise tecnica di MCO con il patrimonio informativo di Giocoresponsabile.info.

Il senso di un gioco divertente ma equilibrato

“Questa operazione rappresenta per noi una presa di responsabilità”, conclude il team. “Il gioco d’azzardo deve rimanere una forma di intrattenimento. Quando inizia a creare stress o ansia, è il momento di fermarsi. Affidarsi a piattaforme sicure e informazioni corrette aiuta a vivere il gioco con un approccio equilibrato”