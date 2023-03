Migliorare l’orientamento dedicato alle aziende del territorio: patto fra Scuola, Provincia e Tavolo delle Imprese

Ridurre la distanza fra le imprese e la scuola. È stato siglato in Provincia a Ravenna un Protocollo d’Intesa per promuovere, rendere sistematica e più organizzata la collaborazione e il confronto fra la realtà scolastica, le aziende e le realtà rivolte alla formazione. In un periodo dove infatti molte realtà lamentano la difficoltà di reperire giovani dipendenti, il protocollo punta innanzitutto a rafforzare l’orientamento post scolastico pensando a tutti quegli studenti che non sceglieranno l’Università dopo l’esame di maturità. Il patto prevede visite in azienda, testimonianze di imprenditori in classe, promozione dell’offerta formativa dei corsi professionali o degli istituti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e diverse altre iniziative.

L’accordo è stato siglato dalla Provincia di Ravenna, dal Tavolo provinciale dell’imprenditoria e dall’Ufficio scolastico regionale ravennate.