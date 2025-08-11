Migliorare gli scambi idrici fra Lamone e Piallassa: al via un progetto

Migliorare gli scambi idrici fra le acque del fiume Lamone e della Piallassa e con le zone umide, onde evitare i problemi che si sono verificati in passato. All’interno del progetto transfrontaliero Action, finanziato con fondi dell’Unione Europea, nell’ambito di una programmazione fra Italia e Croazia, che ha come obiettivo la salvaguardia e il recupero degli ecosistemi costieri, il Comune di Ravenna investirà poco meno di 100 mila euro per la redazione di un modello idraulico del tratto terminale del Lamone dal quale partire per programmare futuri interventi legati all’ingressione del cuneo salino, all’innalzamento del livello del mare e alla siccità.