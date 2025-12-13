In un mondo in cui potere e ricchezza sono concentrati nelle mani di pochi, c’è ancora motivo per essere ottimisti? Il noto giornalista, scrittore e autore satirico Michele Serra è l’ospite della nuova puntata del podcast di Legacoop Romagna “Voci delle Cooperative”, disponibile da oggi sui principali canali audio e social e all’indirizzo https://bit.ly/vocidellecooperative

L’intervista è stata realizzata al Teatro Socjale di Ravenna, durante uno degli eventi che hanno celebrato il cinquantesimo anniversario della storica cooperativa Copura. In tale occasione il noto giornalista, scrittore e autore è stato invitato a portare il proprio monologo “Contro il pessimismo”.

In un quarto d’ora di chiacchierata, partendo dalla perdita di senso del presente, Michele Serra risponde invocando l'”ottimismo della volontà” gramsciano e spingendo la riflessione sui valori fondanti della sinistra, dal ruolo della comunità ai principi cooperativi, dal valore del giornalismo al rapporto con le nuove generazioni, fino alla necessità di contrapporsi con spirito di gentilezza ai numerosi ranghi dell’indignazione permanente.

«Michele Serra – dice il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi – è un punto di riferimento per intere generazioni di lettori e giornalisti. La scelta del presidente di Copura, Corrado Pirazzini, di celebrare insieme alle sue idee i 50 anni della cooperativa è stata un regalo a tutti coloro che hanno a cuore i principi mutualistici. L’analisi che abbiamo potuto ascoltare ha rappresentato un potente invito a riscoprire i valori che da sempre muovono la cooperazione: costruire insieme il presente per continuare ad avere fiducia nel futuro».