La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura artistica, presenta presso il Private Banking di Ravenna in Piazza del Popolo, n.30 (ex Bubani), fino al 9 luglio prossimo, una nuova mostra su Michele Gordini (Budrio di Cotignola, 23 aprile 1896 – Cotignola, 22 febbraio 1970) definito ‘Poderoso e combattivo romagnolo a cui la sola sfortuna ha negato di realizzare il sogno del Tour’. Il promotore dell’esposizione è Andrea Valentini, uno dei tanti nipoti di Gordini.

Professionista dal 1920 al 1932, Gordini ha partecipato, oltre che a numerosissime gare e Giri d’Italia, anche a quattro edizioni del Tour de France ed in particolare nel 1927 fu protagonista di una epica quanto sfortunata tappa. Nella frazione tra Bayonne e Luchon di 326 chilometri infatti staccò tutti e accumulò ben 58 minuti di vantaggio sugli inseguitori. Stava per realizzare un’impresa leggendaria quando un guasto tecnico lo costrinse a percorrere tre chilometri a piedi ed in quel modo a perdere tutto il vantaggio. Gordini, raggiunto sul mitico Tourmalet, arrivò quinto e fu la sfortuna a negargli sicuramente la vittoria di tappa e probabilmente anche un piazzamento storico nella classifica finale del Tour.

Non poteva esserci occasione migliore per questa mostra: proprio nel giorni in cui il Tour onora la Romagna e attraversa anche Ravenna, la splendida esposizione in piazza del Popolo ricorda a migliaia di appassionati che si fermeranno davanti al Private Banking della Cassa la storia straordinaria e indimenticabile del campione romagnolo battuto soltanto dalla sfortuna.

Nell’esposizione i visitatori potranno trovare anche una bici da corsa di Gordini, poster dei grandi eventi, una preziosa fotografia dell’epoca ed altri cimeli che ricordano ad un secolo di distanza l’epica e la leggenda di uno sport che è da sempre nel cuore degli italiani e degli appassionati di sport di tutto il mondo. E dei romagnoli in particolare, come conferma la grande affluenza già registrata in queste prime ore dalla mostra allestita nella splendida cornice di piazza del Popolo.