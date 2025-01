“Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni a Mirella Falconi per la sua elezione a presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Un incarico prestigioso che riconosce il suo percorso di alto valore professionale e il suo impegno costante nella valorizzazione del territorio che ho avuto modo di apprezzare in questi suoi anni alla guida della Fondazione Flaminia. Sono certo che, sotto la sua autorevole guida, la Fondazione continuerà a essere un motore di crescita culturale, sociale ed economica per la comunità ravennate.

A lei e a tutti i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro.

Allo stesso tempo, rivolgo un sincero ringraziamento al presidente uscente, Ernesto Giuseppe Alfieri, per l’eccellente lavoro svolto in questi anni, culminato nell’integrazione del Museo Byron e del Risorgimento. La sua dedizione e visione hanno permesso alla Fondazione di consolidare il suo ruolo strategico, sostenendo progetti di grande rilevanza per lo sviluppo del territorio”