Per contrastare la diffusione del Coronavirus è indispensabile che ciascuno di noi faccia la propria parte e come cittadini dobbiamo in primo luogo STARE A CASA. Oltre all’ultimo decreto del Governo, una nuova ordinanza della Regione conferma pressoché tutti divieti e le regole sugli spostamenti, rispetto agli analoghi provvedimenti che erano in scadenza oggi. Entrambi gli atti sono in vigore da domani, martedì 14 aprile, fino a DOMENICA 3 MAGGIO. Si ricordano i contenuti principali per il territorio del nostro comune e della nostra provincia.

SPOSTAMENTI

CONSENTITI SOLO gli spostamenti motivati da COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ O PER MOTIVI DI SALUTE

VIETATO TRASFERIRSI O SPOSTARSI IN UN COMUNE DIVERSO RISPETTO A QUELLO IN CUI CI SI TROVA, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute

VIETATO OGNI SPOSTAMENTO VERSO ABITAZIONI DIVERSE DA QUELLA PRINCIPALE comprese le seconde case utilizzate per vacanza

VIETATA ogni forma di ASSEMBRAMENTO

VIETATO L’ACCESSO ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici

L’USO DELLA BICICLETTA e lo SPOSTAMENTO A PIEDI sono CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE per: lavoro, ragioni di salute, acquisto di generi alimentari. Unica eccezione possibile: se la motivazione è legata alla necessità di praticare attività motoria (come ad esempio una passeggiata per ragioni di salute, oppure l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche) SI È OBBLIGATI A RESTARE IN PROSSIMITÀ DELLA PROPRIA ABITAZIONE – NIENTE JOGGING

ESPRESSAMENTE RACCOMANDATO A TUTTE LE PERSONE ANZIANE O AFFETTE DA PATOLOGIE CRONICHE di EVITARE DI USCIRE dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità

CHIUSI I CIMITERI

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Possono riprendere le attività di commercio al dettaglio di CARTA, CARTONE E ARTICOLI DI CARTOLERIA; LIBRI; VESTITI PER BAMBINI E NEONATI

CHIUSE IL 25 APRILE E L’1 MAGGIO TUTTE LE ATTIVITÀ DI VENDITA (a eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole e distributori di carburante); si è quindi decisa la RIAPERTURA DEI SUPERMERCATI LA DOMENICA, per evitare un’eccessiva affluenza negli altri giorni feriali

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Possono riprendere le attività di Silvicoltura ed utilizzo aree forestali; Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione