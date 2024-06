Il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, risponde alle dichiarazioni del vice ministro Bignami (che indica in 6000 euro il rimborso per i mobili agli alluvionati e che minaccia di non indennizzare nessuno se continuano le proteste) e alle accuse di incompetenza rilanciate da Roberto Petri, esponente provinciale di rilievo di FdI.