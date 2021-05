Nonne che fanno capriole sui tetti, vagine parlanti, un orologio biologico impazzito, estetiste sacerdotesse, una zia vintage, il coro delle amiche: alcuni dei personaggi della galleria di ritratti in versi che vengono proposti nel reading “Mia zia era vintage”, di e con Alessandra Racca – con sonorizzazioni dal vivo di Chiara Maritano e Donatella Gugliermetti – che verrà presentato da SOS Donna venerdì 4 giugno alle ore 18.30 presso il Giardino di Faventia Sales (ingresso da via Mura D. Torelli, 67) a Faenza.

Testi che percorrono la consapevolezza di “essere una donna” in lungo in largo, a passi leggeri, giocosi, attraversando le piccole cose di tutti giorni, infilandosi nelle pieghe dei volti e della realtà quotidiana per raccontare storie, costruire pensieri, ragionare e giocare con l’identità, la storia personale e collettiva.

“Ad un certo punto, quando ho incrociato la fatidica domanda del “chi sono io?” mi sono resa conto che essere una donna, non era solo un accidente, era una cosa importante, centrale del mio essere “me”, ma non solo: nel rapporto con la mia famiglia, nel rapporto con gli uomini, nel rapporto con “la società”. Dal rapporto con la letteratura, l’arte e il sapere delle altre donne ho capito che queste mie domande avevano una storia, che c’erano antenate, donne che si erano fatte e si facevano la stessa domanda. Ho capito che la mia domanda era ed è, insieme, personale, collettiva, politica. Così, come sempre faccio quando voglio capire qualcosa, mi sono messa a scrivere”.

Così Alessandra Racca, autrice torinese, descrive la genesi del reading-concerto “Mia zia era vintage”. La sua ultima pubblicazione è Io, Alice e il buio buio, albo illustrato, con le illustrazioni di Anna Castagnoli, (2019, Emme edizioni), finalista al Premio Malerba 2020. Le sue raccolte di poesia, tutte edite da Neo edizioni, sono: Poesie antirughe (2011), L’amore non si cura con la citrosodina (2013), Consigli di volo per bipedi pesanti (2016). Nostra signora dei calzini, deluxe (2018). Appassionata di poesia “ad alta voce” l’ha esplorata attraverso reading, spettacoli, poetry slam e anche un coro poetico.

Saranno sul palco assieme a lei Chiara Maritano – diplomata in chitarra classica presso il Conservatorio di Novara, si occupa prevalentemente di didattica musicale – e Donatella Gugliermetti – insegnante di chitarra classica, musicoterapista, collabora con diverse formazioni musicali nell’ambito di spettacoli teatrali.

L’evento, organizzato in collaborazione con Faventia Sales e E-bistrot Kafè, è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni dei posti a sedere è possible contattare l’Associazione SOS Donna tramite e-mail (info@sosdonna.com) o telefonicamente allo 0546/22060. Per prenotare i tavoli, con consumazione obbligatoria, occorre telefonare a E-bistrot Kafè al 339/1388759.

Per la realizzazione del reading si ringraziano: Faventia Sales, E-bistrot Kafè, Andrea Campanini Service, Unione della Romagna Faentina e Regione Emilia-Romagna. Evento patrocinato dall’Unione della Romagna Faentina, inserito all’interno del progetto regionale “Parità nella differenza”.