Mezzeno, Faenza. Incendio in un appartamento, ferito gravemente un 70enne

Incendio questa mattina in un appartamento a Reda in via Saldino, verso le 8,30 un passante ha notato le fiamme uscire dall’appartamento ed ha avvertito i Vigili del Fuoco prontamente intervenuti con due squadre ed i sanitari del 118, sul posto anche i Carabinieri. Le cause stando alle prime ricostruzioni sarebbero dovute ad uno scaldaletto elettrico che ha causato l’inizio dell’incendio che si è poi propagato nella camera da letto dove il 70enne si trovava per motivi di salute. Pur cercando di fuggire l’uomo è stato travolto dalle fiamme.

Il 70enne soccorso dai Vigili del Fuoco che nel frattempo avevano spento l’incendio è stato trasportato con l’elicottero al Bufalini di Cesena con codice di massima gravità.