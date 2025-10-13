La notte scorsa i Carabinieri della Stazione di Mezzano, durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti e alla criminalità diffusa, hanno arrestato un 24enne del posto, ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di un controllo su un’auto che si aggirava con fare sospetto tra le vie del paese, hanno deciso di fermare il veicolo. Al momento dell’alt, il conducente ha tentato di disfarsi di una dose di cocaina, gesto che non è sfuggito agli operatori.

Considerato l’evidente nervosismo del giovane, i Carabinieri hanno deciso di approfondire gli accertamenti, procedendo alla perquisizione della sua abitazione. All’interno sono stati rinvenuti un panetto di hashish di circa 100 grammi, un bilancino di precisione e del denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale è stato sequestrato. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti giudiziari, è stato arrestato e posto ai domiciliari. Nella mattinata di oggi è comparso davanti al Giudice di Ravenna, che ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, in attesa del processo.