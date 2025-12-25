Mezzano ore 24,00 fiume Lamone superata soglia rossa siamo a 7,85 m

Superata la soglia anche a Mezzano siamo 7,85 m, l’acqua scorre velocemente.

La piena del Lamone sta scendendo a valle, è passata da Pieve Cesato e si sta avvicinando a Mezzano.

Il passaggio a Mezzano è previsto fra le 4 e le 5, con un livello superiore alla soglia 3, confermato anche dall’ultimo monitoraggio regionale.

Il Coc è riunito in presenza in municipio e in collegamento con il Ccs in Prefettura. Continuerà a monitorare la situazione, a intervenire e a dare aggiornamenti secondo necessità.